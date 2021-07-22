В Подмосковье определили первые дома для демонтажа мусоропроводов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Первые дома для переоборудования мусоропроводов в места хранения колясок и велосипедов определили в Московской области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Ранее на региональном портале "Добродел" проходило голосование по вопросу демонтажа мусоропроводов в многоквартирных домах. В голосовании приняли участие около 15 тыс. человек, из которых 12,2 тыс. проголосовали "за".

"Определены десять домов, набравших наибольшее количество голосов за переоборудование мусоропроводов в колясочные комнаты. В числе первых многоквартирные дома в городских округах Долгопрудный, Клин, Королев, Мытищи, Реутов, Люберцы. Реконструкция затронет 12 тыс. жителей Подмосковья", - говорится в сообщении.

Поясняется, что на следующем этапе собственники жилых домов проведут собрания для принятия единогласного решения по выполнению работ по замене мусоропровода на колясочную.

"На текущий момент Министерство жилищно-коммунального хозяйства ведет расчет предельных расценок на демонтаж мусоропровода и устройство колясочной зоны. Согласно дорожной карте общие собрания должны быть проведены до середины августа текущего года", - приводятся в сообщении слова министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского.

Как отметили в пресс-службе, благодаря устранению мусоропроводов исчезнет неприятный запах и лишний шум от выбросов отходов, а также появится место для колясок, велосипедов и других предметов.