Минстрой рассчитывает, что рост цен на металл не отразится на замене лифтов

ХАБАРОВСК, 23 июля. /ТАСС/. Резкий рост цен на металл не повлияет на стоимость лифтов, замена которых запланирована в многоквартирных жилых домах до конца 2021 года. Об этом в пятницу во время рабочей поездки в Хабаровск журналистам сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров.

Ранее эксперты прогнозировали, что резкий рост стоимости металла приведет к удорожанию себестоимости лифтов, что может привести к срывам контрактов по их замене в многоквартирных домах.

"Проблема по стоимости есть. Думаю, что фонды капительного ремонта [выполнят контракты], так как заключали договоры и контракты до резкого повышения цен, все контракты будут выполнены и поставка лифтового оборудования в рамках капительного ремонта будет выполнена. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Егоров.

По данным Минстроя, в 2021 году в рамках региональных программ капитального ремонта в России планируется заменить около 20 тыс. лифтов, к 2025 году - 140 тыс. лифтов.