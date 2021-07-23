В Минстрое считают, что решение о демонтаже мусоропроводов в домах должны принимать жители

"У нас сейчас в законодательстве новые дома должны строиться с таким требованием, чтобы была возможность раздельного сбора мусора, - напомнил он в пятницу в беседе с журналистами во время рабочей поездки в Хабаровск. - Что касается старых домов, министерство строительства РФ считает следующее: так как дома находятся в собственности жильцов, это [нужно выносить] на общее голосование, и решение должны принимать сами жильцы".

В июне 2020 года вице-премьер РФ Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора бытовых отходов, предусматривающий отказ от мусоропроводов в проектируемых домах. Также план включает подготовку предложений по обращению с пищевыми отходами для повышения уровня их утилизации вплоть до установки в жилых домах измельчителей остатков пищи.