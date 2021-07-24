Спрос на жилье дороже $1 млн в Москве вырос на 64%

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Число сделок с элитным жильем Москвы стоимостью свыше $1 млн на первичном и вторичном рынках недвижимости по итогам первого полугодия увеличилось на 64%, сообщили ТАСС в международном агентстве недвижимости Savills.

"С начала 2021 года на рынке элитной недвижимости Москвы прошло 685 сделок, что на 64% выше показателя прошлого года и на 16% больше, чем в 2019 году. За последние шесть месяцев в Москве в покупку элитного жилья было вложено более 94 млрд рублей - это вдвое превышает показатели аналогичного периода 2020 года", - сообщили в компании.

Спрос на рынке элитных новостроек за год вырос в два раза. Если два года назад больше половины покупателей выбирали готовое жилье, то сегодня на первичный рынок приходится 64% от всех сделок (за два года их доля увеличилась на 22 п.п.). В денежном выражении на новостройки совокупно потратили 57 млрд рублей.

По данным Savills, средние цены сделок в Москве в первом полугодии 2021 года составили 920 тыс. рублей за кв. метр на первичном рынке и 763 тыс. рублей за кв. метр на вторичном. За год цены на новостройки выросли на 16,5%, а на готовое жилье - на 12%. Средняя стоимость проданной элитной квартиры на первичном и вторичном рынке составила 130,1 млн рублей и 147,6 млн рублей соответственно.

В основном недвижимость в ценовом диапазоне от 700 тыс. до 1 млн рублей за кв. метр приобретали в Пресненском районе, Хамовниках и Дорогомилове. Средняя площадь проданного лота составила 142 кв. метров.

"Покупатели резонно считают, что текущий момент оптимален для приобретения строящегося жилья, так как налицо очевидные предпосылки для дальнейшего динамичного роста цен - дорожают строительные материалы и строительно-монтажные работы, повышается стоимость изменения вида разрешенного использования участков, растет ставка по кредитам", - сказал управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин, чьи слова привела пресс-служба компании.