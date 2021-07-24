Власти Москве планируют увеличить объемы строительства жилья по реновации втрое

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Ежегодные объемы ввода жилья по программе реновации в Москве в скором времени достигнут 3-3,5 млн кв.м. Об этом сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Реновация во всех округах столицы идет хорошими темпами. В настоящее время переезжают и уже переселились в новые квартиры 43,9 тыс. жителей. Самое большое количество расселяемых по программе домов - 56 - находится в Западном административном округе, где 2 061 семья получила ключи или уже переехала в новые квартиры", - сказал Бочкарев.

Он добавил, что всего по программе реновации построили 1,7 млн кв.м - это 128 домов. В 2021 году планируется построить около 1,5 млн кв. м жилья.

"Наша задача - значительно увеличить объемы и выйти на показатель - 3-3,5 млн кв. метров жилья в год. Сейчас в работе находятся 513 стартовых площадок во всех округах Москвы, на которых в скором времени начнется строительство. Для ускорения реализации программы реновации ведется работа по подбору дополнительных "стартовых" площадок", - отметил Бочкарев.