Хуснуллин заявил, что в России около 80-100 тыс. обманутых дольщиков

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Около 80-100 тыс. обманутых дольщиков в России ожидают решений по своим проблемным объектам. Об этом сообщил в субботу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время прямого эфира в Instagram.

"Сейчас, по моим расчетам, в стране нерешенных вопросов дольщиков порядка 80-100 тыс. Цифра плавающая, плюс-минус 10%. Я для себя внутренне и для Фонда дольщиков ставлю задачу в 2023 году все решения принять", - сказал Хуснуллин.

При этом он подчеркнул, что уже в 2021 году будут принята большая часть решений. "Нам пока на следующий год не хватает денег. Но мы с Минфином договорились, что нам дополнительно финансирование будет выделено", - отметил вице-премьер.

Хуснуллин выразил надежду, что, когда будет выделено дополнительное финансирование, решение проблем обманутых дольщиков в России будет ускорено. "Проблем здесь пока еще много", - добавил он.