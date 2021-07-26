Девелопер "Эталон" может выкупить здание Электрозавода в Москве для редевелопмента

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Девелоперская группа "Эталон" рассматривает возможность приобрести здание и землю АО "Электрозавод" в Преображенском районе на востоке Москвы для редевелопмента комплекса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"Совет директоров рассмотрел предложение менеджмента компании о приобретении имущественного комплекса АО "Электрозавод", который включает землю и сооружения, с целью его последующего редевелопмента", - говорится в сообщении.

Однако, так как одной из сторон потенциальной сделки может выступить АФК "Система", приобретение может рассматриваться как сделка с заинтересованностью (доля владения АФК "Система" девелоперской компанией Etalon Group составляет 29,79%). "В связи с этим совет директоров принял решение о создании специального комитета <...> для рассмотрения этой сделки", - отмечается в сообщении.

Группа "Эталон" основана в 1987 году. Девелопер специализируется на рынках недвижимости Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. С момента создания компания ввела в эксплуатацию 7,5 млн кв. м.

Здание Электрозавода было заложено в 1915 году в устье реки Хапиловки как здание для завода рижского Товарищества русско-французских заводов резиновых и телеграфных производств "Проводник". Архитектором стал Георгий Евланов, проект которого предполагал строительство здания, напоминающего готический замок. После революции в 1918 году работы были остановлены и возобновлены в 1925 году, окончательный вид здания сохранил только часть готических элементов.

В 1928 году предприятию, которое разместилось в здании, присвоено название "Электрозавод", позднее - Московский электроламповый завод (МЭЛЗ). После ликвидации ОАО "МЭЛЗ" в 2008 году здание завода в 2009 году было передано на баланс ОАО "Холдинговая Компания "Электрозавод".