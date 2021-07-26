Даниловский рынок арендовал площади торгового комплекса за МКАД

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Даниловский рынок арендовал 3 тыс. кв. м на территории загородного комплекса Estate Mall Эмина Агаларова, который откроется в конце 2021 года на Новорижском шоссе в 19 км от МКАД, сообщила в понедельник пресс-служба комплекса.

"Даниловский рынок станет главным гастрономическим объектом на территории Estate Mall и расположится на площади в 3 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Как отметил Эмин Агаларов, на весь общепит, не считая Даниловского рынка, в проекте выделено 2,5 тыс. кв. м. "Даниловский рынок является для нас очень значимым партнером. По нашим прогнозам, 65% всей аудитории Estate Mall будут клиентами рынка", - приводятся в сообщении его слова.

Помимо Даниловского рынка, ресторанная зона будет представлена проектами Агаларова Cafemilano и Zafferano Village, но планируется размещение еще нескольких партнеров. В целом совокупный объем подписанных сделок по торговому объекту составляет уже почти 8,8 тыс. кв. м, или 72% от общей торговой площади объекта, уточнили в пресс-службе.

Даниловский рынок расположен недалеко от станции метро "Тульская". Строительство нынешнего трехэтажного здания было завершено в 1986 году, его площадь - 8,4 тысячи кв. м. В 2016-2017 годах в здании провели капитальный ремонт с сохранением исторического облика. В результате был создан комплекс с торговыми рядами, кафе, ресторанами и площадками для культурных мероприятий.

Комплекс Estate Mall будет включать 12 зданий в 1-3 этажа. На территории будут объединены торговый центр, гастрономический проект, рестораны и кафе, фитнес-центр. Кроме того, предполагается наличие школы танцев, детского городка, медицинского центра, стоматологии, салонов красоты и других сервисов.