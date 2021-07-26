Ввод жилых площадей в Саратовской области вырос на 50% в 2021 году

САРАТОВ, 26 июля. /ТАСС/. Объем введенных жилых площадей увеличился почти на 50% в Саратовской области в 2021 году по сравнению с объемами, которые зафиксировали годом ранее, об этом рассказал ТАСС в понедельник министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев.

"В первом полугодии 2021 года в Саратовской области ввели в эксплуатацию 374,2 тыс. кв. метров жилья, что примерно на 50% больше, чем за тот же период прошлого года", - сказал Мигачев.

Он добавил, что в регионе уже возвели 14 многоквартирных домов, в основном в крупных городах - в Саратове, Энгельсе, Балаково, Петровске, Марксе общей площадью 125,3 тыс. кв. метров, что более чем на 80% больше, чем в аналогичный период 2020 года. Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме введенного жилья составила 66,5%.

"Во втором полугодии 2021 года планируется ввести в эксплуатацию еще 915,8 тыс. кв. м жилья. Таким образом, будет выполнена основная задача 2021 года по федеральному проекту "Жилье" - ввод в эксплуатацию 1,29 млн кв. метров жилых площадей", - пояснил министр.

Инвестиции в жилье и развитие инфраструктуры

Мигавев отметил, что в Саратове активно застраивается ряд новых микрорайонов, которые создавались на окраине областного центра, а также микрорайоны второго по величине города - Энгельса. В планах также создание новых микрорайонов, в том числе за счет инвестиций.

"До конца 2021 года планируется начать реализацию инвестиционного проекта по застройке микрорайона на федеральных землях площадью 35 га в продолжении развития жилого района "Солнечный-2", где планируется построить порядка 129 тыс. кв. метров жилья", - отметил министр.

Саратов активно развивается, возводятся не только новые дома, но целые микрорайоны. Наша задача - обеспечить жителей всей необходимой инфраструктурой - поликлиниками, школами, детсадами и так далее", - пояснил Мигачев.

Он отметил, что в новых районах также создается инфраструктура - дороги, скверы, поликлиники, школы.

"Задача - сделать микрорайоны удобными для жизни, застройщики обязаны проводить благоустройство, предусмотреть парковочные места, детские площадки во дворах", - пояснил Мигачев.

Национальный проект "Жилье и городская среда" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным и состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.