{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мутко предложил разработать меры господдержки арендного жилья для семей с низкими доходами

Гендиректор ДОМ.РФ отметил, что около трети российских семей не могут купить жилье в ипотеку даже при нулевой ставке по кредиту

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Около трети российских семей не могут купить жилье в ипотеку даже при нулевой ставке по кредиту. Одним из инструментов улучшения их жилищных условий может стать аренда и разработка мер государственной поддержки этого сегмента, считает гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"В России потенциал аренды остается в значительной степени нераскрытым: лишь около 10% российских семей снимают жилье. При этом мировой опыт показывает, что аренда может рассматриваться как один из основных инструментов улучшения жилищных условий для разных категорий граждан. К тому же, примерно 35% семей в России не могут взять ипотеку даже при нулевой ставке", - привела пресс-служба ДОМ.РФ слова Мутко.

Он подчеркнул, что для развития рынка аренды важно запускать новые механизмы господдержки этого сегмента и использовать мировой опыт. Согласно исследованию ДОМ.РФ, в США 33% жителей арендуют жилье, при этом различными мерами господдержки пользуется каждый девятый арендатор. Так, для семей с низкими доходами в США существует система именных ваучеров, которые дают их обладателям право на вычет из ежемесячной арендной ставки.

В России тоже целесообразно разработать механизмы доступной аренды на федеральном уровне, и ДОМ.РФ готов участвовать в такой работе, отметил Мутко. "У нас есть позитивный опыт пилотного проекта доступной аренды в Воронеже, который можно масштабировать. В нашем воронежском доме учителя, медики, спортсмены арендуют комфортные квартиры с самыми различными сервисами по минимальным ставкам", - добавил гендиректор ДОМ.РФ.

Кроме того, госкомпания разрабатывает новые инструменты создания арендных домов, в том числе через механизм государственно-частного партнерства, который позволит совместить интересы бизнеса и задачи региона по предоставлению качественного жилищного фонда.

ДОМ.РФ занимается развитием цивилизованного рынка аренды, предлагая собственные арендные дома, а также аренду в партнерстве с регионами, бизнесом и вузами. Портфель госкомпании включает 13 арендных домов. Для привлечения частных инвестиций в арендное жилье ДОМ.РФ использует закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости. Это первый в России подобный фонд, портфель которого состоит из недвижимости жилого сектора.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
Минстрой предложил расширить меры поддержки на пострадавшее от ЧС жилье
Глава ведомства Ирек Файзуллин сообщил, что пока поддержку могут выделять только один раз на пострадавшее в результате ЧС жилое помещение
Читать полностью