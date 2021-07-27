Мутко предложил разработать меры господдержки арендного жилья для семей с низкими доходами

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Около трети российских семей не могут купить жилье в ипотеку даже при нулевой ставке по кредиту. Одним из инструментов улучшения их жилищных условий может стать аренда и разработка мер государственной поддержки этого сегмента, считает гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"В России потенциал аренды остается в значительной степени нераскрытым: лишь около 10% российских семей снимают жилье. При этом мировой опыт показывает, что аренда может рассматриваться как один из основных инструментов улучшения жилищных условий для разных категорий граждан. К тому же, примерно 35% семей в России не могут взять ипотеку даже при нулевой ставке", - привела пресс-служба ДОМ.РФ слова Мутко.

Он подчеркнул, что для развития рынка аренды важно запускать новые механизмы господдержки этого сегмента и использовать мировой опыт. Согласно исследованию ДОМ.РФ, в США 33% жителей арендуют жилье, при этом различными мерами господдержки пользуется каждый девятый арендатор. Так, для семей с низкими доходами в США существует система именных ваучеров, которые дают их обладателям право на вычет из ежемесячной арендной ставки.

В России тоже целесообразно разработать механизмы доступной аренды на федеральном уровне, и ДОМ.РФ готов участвовать в такой работе, отметил Мутко. "У нас есть позитивный опыт пилотного проекта доступной аренды в Воронеже, который можно масштабировать. В нашем воронежском доме учителя, медики, спортсмены арендуют комфортные квартиры с самыми различными сервисами по минимальным ставкам", - добавил гендиректор ДОМ.РФ.

Кроме того, госкомпания разрабатывает новые инструменты создания арендных домов, в том числе через механизм государственно-частного партнерства, который позволит совместить интересы бизнеса и задачи региона по предоставлению качественного жилищного фонда.

ДОМ.РФ занимается развитием цивилизованного рынка аренды, предлагая собственные арендные дома, а также аренду в партнерстве с регионами, бизнесом и вузами. Портфель госкомпании включает 13 арендных домов. Для привлечения частных инвестиций в арендное жилье ДОМ.РФ использует закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости. Это первый в России подобный фонд, портфель которого состоит из недвижимости жилого сектора.