В Минстрое предложили создать резерв готовых домокомплектов на случай ЧС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Государственный реестр готовых домокомплектов нужно создать в России на случай чрезвычайных ситуаций для ускоренного решения жилищного вопроса пострадавших граждан. Такое мнение высказал во вторник глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин на совещании по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока.

"Ситуация в целом, и особенно по Иркутску, показала, что мы не можем оперативно решать вопросы по предоставлению жилья. То есть у нас затягиваются сроки. Михаил Владимирович (премьер-министр Мишустин), мы и с МЧС тоже отрабатывали этот вопрос, и с Минпромторгом. Есть, мне кажется, необходимость сформировать готовые домокомплекты, которые бы находились в резерве, может быть, в госрезерве, но при ЧС бы выделялись", - сказал министр.

Файзуллин добавил, что также подготовлены изменения в действующие правила предоставления субсидий, которые позволят гражданам, чьи помещения пострадали до 1 января 2020 года и которые не успели получить государственные жилищные сертификаты ГЖС, получить социальные выплаты. "Документ предварительно согласован. Находится в правовом департаменте", - пояснил министр.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны разрушительных паводков. Погибли 26 человек, четверо пропали без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов были смыты потоком воды. Сильнее всего пострадал Тулун. В 2021 году в городе достроят новую дамбу.

О паводках в ДФО

Регионы Дальнего Востока периодически подвергаются паводкам. Обычно их вызывают обильные дожди летом или осенью. Мощный паводок переживает Амурская область, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера. Подтопленными оказались 975 жилых домов, а также 2 тыс. приусадебных участков, 10 мостов, 45 участков автомобильных дорог. Всего в зону подтопления попали 32 населенных пункта, пострадали более 7 тыс. человек.

В Забайкальском крае паводки, возникающие еще с весны, периодически наносят ущерб жилью и инфраструктуре. В июле подтопленными оказались более 2,6 тыс. домов, пострадали 6,7 тыс. человек. Предварительная сумма ущерба составила 2,2 млрд рублей. Из-за подъема уровня воды также 23 июля был разрушен мост Транссибирской магистрали в Шилкинском районе, на восстановление движения ушло 3 дня.