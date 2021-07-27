ВТБ зафиксировал снижение стоимости сделок с недвижимостью после изменения госпрограммы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Банк ВТБ зафиксировал в июле снижение стоимости покупок жилой недвижимости на первичном рынке в Москве и области по сравнению с июнем на 7%, а в Санкт-Петербурге и Ленобласти - на 10%. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

В ВТБ также ожидают формирования аналогичного тренда и на вторичном рынке.

"Сейчас рынок приходит к уравновешенному состоянию, впервые с начала пандемии действуя практически без дополнительной поддержки. В целом продажи набрали высокий темп, и даже в новых условиях превысят результат прошлого июля. Одновременно заметна тенденция по снижению стоимости сделок с недвижимостью, что может оказать влияние и на общее изменение уровня цен", - считает заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, слова которого приводятся в сообщении.

В банке отмечают, что изменение госпрограммы оказало значительное влияние и на рынок ипотеки. Так, согласно данным ВТБ, в июле темп роста рынка жилищных кредитов в России замедлится. По сравнению с июлем прошлого года продажи ипотеки на рынке по-прежнему могут вырасти на 14,5% и за месяц достичь 440 млрд рублей. Однако по отношению к июню текущего года снижение составит примерно 15-20%.

Помимо этого, изменения на рынке покупки - продажи квартир во многом стали следствием перераспределения структуры спроса. В столицах выросла доля продаж объектов дешевле 4 млн рублей (с 23% до 30% в Московском регионе и с 51% до 61% - в Санкт-Петербурге и Ленинградской области). При этом доля недвижимости стоимостью свыше 12 млн рублей в структуре спроса практически не изменилась.

О программе

Программа льготной ипотеки для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она была призвана поддержать граждан, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, столкнувшуюся с падением спроса и оттоком денег из-за спада в экономике в связи с пандемией. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, затем кабмин продлил ее до 1 июля 2021 года.

Позже по поручению президента РФ Владимира Путина программу еще раз продлили - до 1 июля 2022 года. Максимальная ставка по программе была повышена с 6,5 до 7%, а максимальная сумма кредита уменьшена до 3 млн рублей для всех регионов. Раньше в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях она составляла 6 млн рублей.