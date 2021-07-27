В Чувашии более 100 семей воспользовались программой льготной ипотеки

ТАСС, 27 июля. Власти Чувашии с начала приема заявок выдали сертификаты льготного ипотечного кредитования на общую сумму 60 млн рублей более 100 семьям. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы республики.

Администрации муниципалитетов республики начали принимать заявки на участие в новой программе льготного ипотечного кредитования в рамках социально-экономического развития Чувашии на 2020-2024 годы с 10 июня.

"В Чувашии новой программой льготного ипотечного кредитования воспользовались уже 109 семей. Столько сертификатов на общую сумму свыше 60 млн рублей выдано на оплату первоначального взноса по ипотеке. Всего же на сегодня подано 123 заявления", - отметили в пресс-службе.

Согласно условиям программы, жителям предоставляются выплаты из бюджета на оплату первоначального взноса до 20%. Основные условия участия в льготной ипотеке - нуждаемость в жилье и покупка недвижимости на первичном рынке. Соглашения по программе заключены с четырьмя банками.

Всего на выплаты по новой программе льготного ипотечного кредитования в 2021 году в бюджете республики заложен 151 млн рублей. Воспользоваться этим видом поддержки смогут порядка 380 семей.