ОНФ рекомендовали проанализировать причины снижения энергоэффективности жилья

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) совместно с Минстроем по итогам совещания у помощника президента РФ Максима Орешкина получил рекомендацию проанализировать причины снижения энергоэффективности многоквартирных домов в России. Об этом ТАСС во вторник сообщил участвовавший в совещании заместитель руководителя исполкома народного фронта Арсений Беленький.

15 июля состоялось совещание с участием помощника президента РФ Максима Орешкина по подготовке к заседанию Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам в части национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни".

"ОНФ совместно с Минстроем рекомендовали провести анализ причин снижения энергоэффективности многоквартирных домов и при необходимости внести предложения по снижению энергоемкости", - сказал Беленький по итогам состоявшегося 15 июля совещания.

По его словам, застройщик для получения согласования проекта и повышения продаж может указать высокий класс энергоэффективности в проекте, но при строительстве использовать материалы более низкого качества. Реальный класс устанавливают органы власти при вводе дома в эксплуатацию, при этом в отношении застройщика не предусмотрены финансовые меры из-за снижения класса, уточнил он.

"Единственными реальными интересантами высокого класса энергоэффективности являются собственники жилья, так как они меньше платят за ЖКУ. При этом для большинства покупателей энергоэффективность, к сожалению, не является существенным фактором выбора жилья - в первую очередь обращают внимание на стоимость, площадь и локацию. Лишь малая часть будущих владельцев недвижимости ориентируется на возможность в дальнейшем сэкономить на коммунальных платежах. А в сумме это 300 млрд "улетевших в воздух" денег для экономики страны (потенциал сокращения энергопотребления позволит сэкономить до 300 млрд рублей в год)", - сказал собеседник агентства.

По итогам совещания ОНФ и Минстрою также рекомендовано провести анализ качества проектов по улучшению горсреды и при необходимости актуализировать состав планируемых мероприятий, сообщил Беленький. Среди других рекомендаций - рассмотреть возможность расширения льготной ипотеки под 7% на строительство частных домов (дана Минфину, Минстрою и ДОМ.РФ), рассказали в ОНФ.