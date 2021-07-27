Минстрой предложил допустить к участию в конкурсе благоустройства средние города

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Минстрой РФ предложил распространить действие всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на средние города с численностью населения до 300 тыс. человек, а также городские и сельские поселения с численностью до 20 тыс. человек. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время, согласно правилам конкурса, подать заявку на участие могут только малые города с населением до 100 тыс. человек и исторические поселения. Минстрой РФ предложил расширить перечень участников и включить в него средние города с населением от 100 до 300 тыс. человек, городские поселки и сельские населенные пункты: поселки, села, станицы, деревни, хутора, кишлаки, аулы с населением до 20 тыс. человек.

Также в проекте документа отмечается, что комиссия конкурса должна выбрать 160 победителей для конкурса, проводимого в 2021 году, не позднее 1 сентября.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину увеличить число населенных пунктов, допускаемых для участия во всероссийском конкурсе.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды впервые состоялся в 2018 году. За четыре года на суд жюри поступили почти 1,4 тыс. заявок, из которых были отобраны 400 проектов-победителей из 73 регионов страны. Все финалисты получили на благоустройство парков, скверов, набережных, площадей или улиц гранты на сумму от 30 млн до 100 млн рублей.

Первоначально призовой фонд конкурса составлял 5 млрд рублей, осенью 2020 года было решено увеличить его вдвое - до 10 млрд рублей. Конкурс входит в национальный проект "Жилье и городская среда".