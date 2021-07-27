Число ипотечных сделок на рынке новостроек Москвы по итогам полугодия выросло вдвое

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Более 35 тыс. ипотечных кредитов на покупку недвижимости в новостройках заключено в Москве в мае - июне 2021 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного управления Росреестра.

"За первые шесть месяцев заключено свыше 35 тысяч ипотечных сделок в новостройках - это в два раза больше, чем в прошлом году, и в 1,6 раза превышает показатель 2019 года, тогда москвичи брали кредиты для приобретения недвижимости в 40% случаев", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Игоря Майданова.

Во втором квартале 2021 года Росреестр в столице зарегистрировал 18,8 тыс. договоров участия в долевом строительстве в отношении жилых и нежилых помещений с привлечением кредитов. Рост по сравнению с первым кварталом составил 15%, а в годовом выражении показатель увеличился в 2,5 раза.

В июне 2021 года количество ипотечных сделок на первичном рынке недвижимости составило 6,8 тыс., что на 26% больше по отношению к маю и в два раза больше к июню прошлого года.

В целом средняя доля кредитных сделок в 2021 году стабильно держится на уровне 51%, что говорит о востребованности льготных ипотечных продуктов на первичном рынке Москвы, считает Майданов.