Около 30 школ и детских садов построят за счет инвесторов в Новой Москве в 2022 году

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Порядка 30 школ и детских садов по индивидуальным проектам построят инвесторы в Новой Москве в 2022 году. Это даст округам более 16 тыс. мест, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента развития новых территорий.

"В следующем году в Новой Москве инвесторы введут 28 школ и детских садов. Всю "социалку" мы строим по индивидуальным проектам, закупаем необходимое оборудование, мебель, создаем комфортную и доступную для всех учеников и преподавателей среду. Помимо учебных классов строители в обязательном порядке предусматривают зал для музыкальных занятий, зал для рисования, зал для проведения утренников, зал для изучения иностранных языков, кружковую студию. Конечно, всегда уделяем внимание закупке спортивного инвентаря, а также обустройству прогулочных зон с современным игровым оборудованием", - приводятся слова главы департамента Владимира Жидкина.

По его словам, инфраструктурные объекты отличаются оригинальным дизайном, удобным, функциональным внутренним пространством, высочайшим уровнем комфорта. На территории ТиНАО с 2012 года спроектировали, построили и ввели более 90 соцобъектов.

Всего же до конца 2024 года инвесторы планируют построить более 100 детских садов и школ.