В Сочи ввели ограничения на строительство многоквартирных домов

СОЧИ, 28 июля. /ТАСС/. Городское собрание Сочи в среду приняло решение ограничить выдачу разрешений на строительство многоквартирных жилых домов.

"Согласно принятому решению на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края запрещено строительство объектов жилого назначения, за исключением случаев строительства индивидуальных жилых домов, объектов, возводимых в целях восстановления прав обманутых дольщиков, исполнения ранее заключенных договоров комплексного и устойчивого развития территории, а также объектов, финансируемых за счет средств федерального, регионального или местного бюджетов", - сообщили ТАСС в пресс-службе Горсобрания.

Ограничения будут действовать порядка двух лет, пока разрабатывается генплан города. Во время ограничительных мер новых разрешений на строительство многоквартирных домов выдавать не будут, а площадь нового частного дома не должна превышать 300 кв. метров и 12 метров в высоту. Это делается для того, чтобы провести ревизию земли на курорте и определить места под строительство социальных объектов, дефицит которых сложился в городе.

Ранее эксперты и власти отмечали, что ограничения смогут упорядочить строительный рынок, оставив только те компании, которые готовы работать по правилам комплексного развития территорий, а также стабилизирует цены на недвижимость.