Минстрой обсуждает переход всех девелоперов на информационное моделирование с 2023 года

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Обязательное применение технологий информационного моделирования (ТИМ) для всех застройщиков жилья с 2023 года обсуждается на площадке Минстроя России. Об этом сообщил в среду руководитель комиссии по цифровизации строительной отрасли Общественного совета при Минстрое России, глава Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ) Михаил Викторов.

"Хочу отметить, что началась дискуссия о переходе с 2023 года всех заказчиков, застройщиков в жилищной сфере тоже на ТИМ. Пока прошло одно совещание в Минстрое по принципу: "Вы готовы или нет?". Поскольку участники были лидерами, они сказали, что они-то готовы. А вот подтягивать регионы - здесь, конечно, надо еще поработать", - сказал Викторов на конференции на тему "Цифровая трансформация строительного комплекса России".

Он добавил, что официальной статистики по применению технологий информационного моделирования на российских стройках пока нет. Тем не менее на основе своих встреч с участниками рынка и профессиональными объединениями в регионах Викторов примерно оценил долю внедрения ТИМ в настоящее время в 10-35%.

Согласно постановлению правительства РФ, 1 января 2022 года применение технологий информационного моделирования в России станет обязательным для строящихся за бюджетные средства объектов.

В основе информационного моделирования здания (BIM - Building Information Modeling) лежит проектирование объекта как единого целого. Изменение одного из параметров влечет автоматическое изменение связанных с ним параметров и объектов вплоть до чертежей, спецификаций и календарного графика. Использование BIM оптимизирует бизнес-процессы и снижает риски на всех этапах жизненного цикла зданий, способствует выработке оптимальных решений, выявлению ошибок на ранних стадиях проектирования, снижению затрат на строительство и эксплуатацию, сокращению сроков работ. Понятие BIM появилось в Градостроительном кодексе РФ в 2019 году.