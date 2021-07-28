ДОМ.РФ передал Высшей школе экономики арендный дом для студентов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. ДОМ.РФ передал НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ) арендный дом для студентов на 186 квартир на Амурской улице в Москве. Об этом сообщили в среду в пресс-службе компании.

"ДОМ.РФ передал ВШЭ корпус в московском жилом комплексе Level Амурская (застройщик Level Group), куда будут заселяться студенты", - говорится в сообщении. Уточняется, что в корпусе несколько типов квартир: студии, однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные, предназначенные для индивидуального или совместного проживания.

Совместный проект позволит разместить сотни студентов в квартирах с отделкой, мебелью и бытовой техникой, прокомментировал заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов. По его словам, такое сотрудничество может стать отправной точкой для развития новой модели расселения студентов в регионах. "Мы готовы к такой работе с вузами в любой точке страны", - приводит его слова пресс-служба.

Ранее сообщалось, что ДОМ.РФ и Высшая школа экономики заключили соглашение, согласно которому компания передает университету арендный дом в жилом комплексе Level Амурская на востоке Москвы. Проживание для обучающихся обойдется в 13-29 тыс. рублей за человека, предусмотрено совместное проживание.

ДОМ.РФ занимается развитием цивилизованного рынка аренды, предлагая собственные арендные дома, а также аренду в партнерстве с регионами, бизнесом и вузами. Портфель госкомпании включает 13 арендных домов. Для привлечения частных инвестиций в арендное жилье ДОМ.РФ использует закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости. Это первый в России подобный фонд, портфель которого состоит из недвижимости жилого сектора.