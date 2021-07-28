Прокурор Кубани поручил разобраться с землей для инвесторов, завершающих долгострои

КРАСНОДАР, 28 июля. /ТАСС/. Реестр долгостроев актуализировали в Краснодарском крае, в нем числятся 717 объектов, есть проблемы в реализации механизма предоставления компенсационных земельных участков инвесторам, завершающим долгострои. Об этом сообщил в среду на заседании коллегии по подведению итогов работы органов прокуратуры края в первом полугодии прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

Ранее власти Краснодарского края сообщали, что в 2021 году в крае планируют завершить 83 долгостроя, это более 13 тыс. квартир.

"В актуализированном реестре [долгостроев] 717 домов. Не используется компенсационный механизм по предоставлению земельных участков на территории Краснодара тем инвесторам, которые завершают строительство долгостроев. Прокурору Краснодара необходимо обратить внимание на это", - сказал Табельский.

Он добавил, что сначала 2021 года благодаря принятым совместно с органами власти мерам введены в эксплуатацию 14 долгостроев, что позволило полутора тысячам граждан получить собственные квартиры, за счет средств Фонда защиты прав дольщиков в ближайшее время планируется решить проблемы еще семи тыс. дольщиков.

Краснодарский край входит в число регионов-лидеров в РФ по числу долгостроев, за последние пять лет в крае введено в эксплуатацию более 200 проблемных домов. Это более 40 тыс. квартир. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил решить проблему обманутых дольщиков в регионе до конца 2023 года.