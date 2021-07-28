В Госдуму внесли законопроект о слиянии Фонда ЖКХ и Фонда дольщиков

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Законопроект о слиянии Фонда содействия реформированию ЖКХ с Фондом защиты прав дольщиков и создании публично-правовой компании "Фонд развития территорий" внесен в Госдуму. Текст документа размещен в среду в думской электронной базе данных.

"Концепция законопроекта предусматривает создание публично-правовой компании "Фонд развития территорий" путем реорганизации Фонда ЖКХ и Фонда защиты прав дольщиков с одновременным сочетанием их слияния и преобразования Фонда ЖКХ", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает, что публично-правовая компания объединит функции двух институтов и сохранит правопреемственность всех обязательств. Согласно документу, слияние двух фондов целесообразно осуществлять с начала очередного финансового года, предусмотренный срок вступления в силу законопроекта - с 1 января 2022 года (за исключением отдельных положений, связанных с созданием и правовым положением компании).

Как сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин, помимо старых функций, публично-правовая компания будет выполнять ряд новых, в том числе осуществление комплексного развития территорий на основании решений правительства РФ, привлечение средств ФНБ и участие со стороны кредиторов в договорах синдицированного кредита для реализации проектов жилищного строительства и предоставления займов застройщикам.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее объявил о реформе институтов развития, в рамках которой предполагается в том числе объединение Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.