Власти завершат в Томске строительство проблемного дома, который дольщики ждали девять лет

ТОМСК, 28 июля. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства принял решение завершить строительство дома на улице Профсоюзной в Томске, которое началось в 2012 году, на эти цели будет выделено около 63 млн рублей. Еще 17,7 млн будет направлено на компенсации обманутым дольщикам из закрытого города Северска Томской области, они ожидали решения проблемы с долгостроем по улице Сосновой с 2010 года, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

"Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства принял решение выделить средства на достройку дома по улице Профсоюзной, 7 в Томске и выплату компенсаций дольщикам долгостроя на улице Сосновой, 16 дом 7 в Северске", - говорится в сообщении.

Уточняется, что через арбитражный суд власти региона намерены выкупить землю под долгостроем и сам объект в Томске, а после - определить подрядчика для его завершения. "На достройку дома по улице Профсоюзной, 7 будет направлено 62,6 млн рублей, из которых 52 млн - средства федерального бюджета, еще 10,6 млн - областной казны. Принятое решение позволит решить квартирный вопрос 65 обманутых дольщиков", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Евгения Паршуто.

Вице-губернатор уточнил, что на выплату компенсаций дольщикам из закрытого атомграда будет направлено 17,7 млн рублей, судьбу земельного участка решит фонд.

Дом по Профсоюзной, 7 начал строиться в 2012 году компанией ООО "СибирьСтройКомфорт" по договорам долевого участия. С 2015 году стройка полностью остановлена, по факту незаконного привлечения средств дольщиков было возбуждено уголовное дело. В 2020 году компания-застройщик признана банкротом. Возведение многоквартирника на Сосновой, 16 дом 7 в Северске началось в 2008 году компанией ООО "Микрорайон Сосновка" с привлечением денег дольщиков. В 2010 году в результате банкротства застройщика участок перешел ООО "Капиталинвест", которое также в дальнейшем обанкротилось.