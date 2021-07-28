Ввод жилья в России вырос почти на 30% за первое полугодие

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию жилья в России вырос на 29,7% за первое полугодие 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 36,5 млн кв. м, следует из доклада Росстата, опубликованного в среду.

В частности, за второй квартал 2021 года введено 18,7 млн кв. м, что на 47,1% превышает показатель аналогичного периода 2020 года, а отдельно в июне 2021 года - 7,7 млн кв. м, что на 34,9% больше, чем в июне 2020 года.

По статистике Росстата, за июнь в России возведено 646 многоквартирных домов, население построило 30,1 тыс. жилых домов, или 100,9 тыс. новых квартир. Всего за полугодие возведено 3,4 тыс. многоквартирных домов, население построило 151,3 тыс. жилых домов, появилось 459,8 тыс. новых квартир. Доля построенных индивидуальных домов достигла за первые полгода 2021 года 55,5%, или 20,2 млн кв. м.

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин напомнил, что в 2021 году стоит задача построить 85 млн кв. м жилья. По его словам, рост ввода жилья по итогам полугодия связан с эффективностью мер поддержки строительной отрасли. "Сейчас правительством России разработаны новые механизмы "инфраструктурного меню", которое позволит обеспечить регионы дополнительными финансовыми возможностями для развития инженерной, городской и социальной инфраструктуры. Первые пилоты уже запущены", - отметил Файзуллин.

Министр добавил, что ведомство также работает над поддержкой сектора индивидуального жилья, что поможет достичь показателя 1 млрд кв. м жилья к 2030 году.

Объем работ по строительству в июне составил более 1 трлн рублей, а за первые полгода - более 4 трлн рублей.