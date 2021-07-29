Число земель под частные дома в крупнейших городах России сократилось на треть за год

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Количество земельных участков под строительство индивидуального жилья в черте городов-миллионников в России в июле 2021 года сократилось на треть по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года, говорится в исследовании ЦИАН.

"За прошедший год выбор земельных участков в границах города существенно сократился: не все готовы переезжать в область, отказываясь от прежнего уровня комфорта городского жителя. Количество земельных участков под индивидуальное жилищное строительство снизилось на треть (минус 34% относительно июля 2020 года) в среднем по городам с численностью населения от миллиона человек", - говорится в сообщении.

Например, в Москве предложение сократилось на 39%, в Санкт-Петербурге - в два раза. Исключением стали только два города-миллионника - Самара и Волгоград, где продаваемых земельных участков стало больше на 10-16%. Кроме того, средняя стоимость участков под строительство частного дома в крупнейших российских городах за последний год увеличилась на 17%, до 4,96 млн рублей. Наиболее дорогие участки предлагаются в Санкт-Петербурге - 14,14 млн рублей в среднем, рост цены - на 15%, в Москве - 11,07 млн рублей в среднем, рост цены - на 26% и в Краснодаре - 7,9 млн рублей, рост цены - на 37%.

"В Москве купить участок можно преимущественно за МКАД - основное предложение сосредоточено на территории Новой Москвы. Внутри МКАД единичные участки доступны в Серебряном бору, однако их стоимость составляет в среднем порядка 500 млн рублей. В Санкт-Петербурге же найти элитные поселки с земельными участками в продаже проще - они располагаются по берегу Финского залива, чем и объясняется высокий "средний чек", - объясняют аналитики ЦИАН.

В то же время средняя стоимость сотки продающейся земли под индивидуальное жилищное строительство выросла на 19% за год, до 470 тыс. рублей. Самая высокая цена за сотку земли среди городов-миллионников зафиксирована в Краснодаре - 982 тыс. рублей в среднем, самая низкая - в Омске - 170,3 тыс. рублей. В Москве сотка земли обойдется примерно в 734 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге - в 914 тыс. рублей. Средняя площадь продающегося участка под частный дом в черте города - 11,3 сотки в целом по всем крупнейших городам.

Семейная ипотека на строительство дома

В апреле правительство России расширило условия программы семейной ипотеки на строительство частного дома и приобретение земельного участка. В частности, первоначальный взнос по программе должен быть не менее 15%, а максимальная сумма кредита 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей - для остальных регионов. По оценке ЦИАН, обозначенный лимит в города-миллионниках практически полностью потратится на приобретение земельного участка в городе. Средняя стоимость земельного участка без учета Москвы и Санкт-Петербурга в городах- миллионниках достигает 4,5 млн рублей, что составляет 75% от максимальной суммы кредита.

Из крупнейших городов России наиболее выгодно взять семейную ипотеку на строительство дома в Омске и Волгограде, где средняя стоимость участка составит около 22% от кредитного лимита по программе. "Льготная ипотека [для семей с одним и более детьми] в большинстве городов не позволяет покрыть затраты одновременно на покупку земельного участка и строительство дома в черте города", - добавляется в исследовании.

Рекордный спрос на коттеджи привел к вымыванию с рынка многих ликвидных объектов говорит руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. "Пока девелоперы не смогут нарастить объемы нового строительства, спрос продолжит смещаться в пользу земельных участков, особенно в регионах, где лимита по льготной ипотеке хватает не только на сам участок, но и покрывает расходы на строительство дома, хотя бы частично", - полагает эксперт.