Квартиры в новостройках России в среднем за год подорожали на 21%

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Средняя цена квадратного метра в новостройках России во втором квартале 2021 года составила 89 тыс. рублей, увеличившись за год на 21% (с 73,4 тыс. рублей во втором квартале 2020 года), говорится в материалах Росстата.

Что касается вторичного рынка жилья, то здесь цены во втором квартале текущего года достигли 70,8 тыс. рублей, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года (61,9 тыс. рублей).

Самые дорогие квартиры первичного рынка, по данным Росстата, находятся в Северо-Западном (140 тыс. рублей за квадратный метр) и Центральном (108,5 тыс. рублей) федеральном округах, а самые дешевые - на Северном Кавказе (41,3 тыс. рублей).

В разрезе субъектов наивысшие цены квадратного метра в новостройках наблюдаются в Москве (277,4 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (166,2 тыс. рублей) и Московской области (122,3 тыс.), а наименьшие - в Кабардино-Балкарии (31,6 тыс. рублей), Дагестане (34,5 тыс. рублей) и Северной Осетии (40,8 тыс. рублей).

Согласно материалам Росстата, по ценам на рынке готового жилья лидируют Центральный (90,2 тыс. рублей за квадратный метр) и Дальневосточный (89,3 тыс. рублей) федеральные округа. Наименьшие цены на "вторичку", как и на "первичку" установились в Северно-Кавказском федеральном округе (49,5 тыс. рублей).

Наиболее дорогие "вторичные" квартиры расположены в Москве (232,1 тыс. рублей), Петербурге (152,1 тыс.), Сахалинской области (121,8 тыс.) и Приморском крае (115,1 тыс. рублей). Самая низкая цена квадратного метра на вторичном рынке - в Смоленской области (34,7 тыс. рублей), Ингушетии (36,9 тыс.), Брянской (38,3 тыс.) и Оренбургской областях (39,8 тыс.).