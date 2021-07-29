Программа реновации в Подмосковье начнется с малоэтажных бараков

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Реализация программы реновации в Московской области начнется с расселения двух- и трехэтажных бараков, сообщил в четверг в ходе прямой линии губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В конце апреля Воробьев в ежегодном обращении к жителям региона анонсировал запуск программы реновации жилья в Московской области. Министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова поясняла, что власти начнут работу по программе расселения ветхого и аварийного жилья в рамках комплексного развития территорий в третьем квартале 2021 года.

"Пятиэтажки сноситься будут, конечно, самые старые, безнадежно устаревшие, но глобальная наша задача - сначала разобраться с двух-, трехэтажными бараками. Я вынужден признать, у нас еще и такие есть. Поэтому и старые микрорайоны пятиэтажные, и еще более ранние постройки малоэтажные, вот эти бараки мы будем сносить", - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что реализация программы реновации будет проходить с обязательным неукоснительным учетом интересов жителей." Это будут красивые благоустроенные квартиры. Я знаю, о чем говорю, потому что каждый такой проект будет защищаться и должен соответствовать стандартам", - отметил Воробьев.

Губернатор уточнил, что в Подмосковье уже есть первые пилотные проекты в городских округах Раменское, Красногорск, Одинцово. "Программа обязательно будет доведена до жителей, и мы увидим результат, я не сомневаюсь. Другое дело, что темп она будет набирать какое-то время, чтобы обеспечить масштаб, но я уверен, мы с этим справимся. Для этого есть необходимые законы принятые, и это нам очень здорово помогает", - добавил он.