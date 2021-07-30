"Известия": уровень одобрения заявок на ипотеку упал до минимума за четыре года

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Уровень одобрения заявок на получение ипотеки снизился до 66%. Этот показатель достиг минимальной отметки с февраля 2017 года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на бюро кредитных историй "Эквифакс".

Согласно данным газеты, к началу июля кредитные организации одобрили 66% заявок на получение ипотеки, сократившись на 9 п.п. с прошлогодних 75%. Уровень одобренных ипотечных кредитов падает с октября 2020 года, однако такой низкий уровень не фиксировался с февраля 2017 года, сообщили в бюро кредитных историй "Известиям".

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) подтвердили тенденцию к снижению: по итогам июня уровень одобренных заявок по ипотеке составил 63,7%, что на 6,4 п.п. меньше прошлогодних 70,1%, пишет газета.

Гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин объяснил "Известия", что уровень одобрения снизился, несмотря на увеличение спроса на ипотечные кредиты, из-за того, что кредиторы "стали сталкиваться с менее платежеспособным спросом, чем ранее". Кроме этого, "на отклонение заявок на получение ссуды сказалась неопределенность в продлении льготной госпрограммы", подчеркнул Лагуткин.

Ранее сообщалось, что по поручению президента РФ Владимира Путина программу льготной ипотеки для покупателей жилья в новостройках еще раз продлили - до 1 июля 2022 года. Программа призвана поддержать граждан, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, столкнувшуюся с падением спроса и оттоком денег из-за спада в экономике в связи с пандемией. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года.