Почти 300 тыс. российских семей за полгода взяли ипотеку с господдержкой

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Почти 300 тыс. семей за первую половину 2021 года взяли ипотечные кредиты с господдержкой на общую сумму 959 млрд рублей в 20 крупнейших российских банках, говорится в отчете, подготовленном Аналитическим центром ДОМ.РФ совместно с Frank RG.

"По программам с господдержкой топ-20 банков выдали 292 тыс. кредитов (+161% к шести месяцам 2020 года) на 959 млрд руб. (+236%). 72% всей выдачи по программам с господдержкой пришлось на льготную ипотеку", - говорится в отчете.

Таким образом, доля кредитов по программам с господдержкой в выдаче топ-20 банков составила 32% в количественном выражении (на 14 процентных пунктов больше, чем за аналогичный период прошлого года) и 37% в денежном выражении (на 17 п. п. больше). Как поясняется в отчете, рост доли произошел за счет льготной ипотеки на новостройки, которая была запущена в апреле 2020 года. Причем пятерка банков-лидеров обеспечила 83% общего объема выданных кредитов с господдержкой.

Уточняется, что по программе льготной ипотеки на новостройки за полгода было выдано 208,6 тыс. кредитов на 735,4 млрд рублей, по семейной ипотеке - 29,5 тыс. кредитов на 106,9 млрд рублей, по сельской ипотеке - 34,1 тыс. кредитов на 63,4 млрд рублей, по военной ипотеке - 13,4 тыс. кредитов на 26,6 млрд рублей и по дальневосточной - 6,8 тыс. кредитов на 27,4 млрд рублей.

В июне 20 крупнейших банков выдали 61 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на 220 млрд рублей. Это больше на 42% в количественном и на 101% в денежном выражении к июню прошлого года.

Кроме того, более 73 тыс. семей за полгода получили выплату в 450 тыс. рублей на погашение ипотеки при рождении третьего или последующего ребенка, добавили в пресс-службе ДОМ.РФ.

Экономия при покупке жилья

Как напомнили в ДОМ.РФ, в России действует налоговый вычет при покупке жилья - до 260 тыс. рублей на человека, а также за проценты по ипотеке - до 390 тыс. рублей. Семьи с детьми к тому же имеют право на материнский капитал в 484 тыс. рублей при рождении первого и еще 156 тыс. рублей при рождении второго ребенка.

Таким образом, по расчетам аналитиков ДОМ.РФ, семья с одним ребенком, взявшая стандартный кредит по программе семейной ипотеки с использованием материнского капитала вне столичных регионов (2,4 млн рублей, срок - 20 лет, ставка - 4,8%), сможет сэкономить на платежах по кредиту около 8 тыс. рублей в месяц: платеж снизится с 20,2 тыс. до 12,3 тыс. рублей. В целом на переплате по кредиту в итоге удастся сэкономить 1,4 млн рублей. Кроме того, 560 тыс. рублей можно вернуть в виде налоговых вычетов.

Для семьи с двумя детьми ежемесячная экономия на платежах составит уже 9 тыс. рублей (общая переплата снизится на 1,5 млн рублей), а семьи с тремя детьми с учетом выплаты в 450 тыс. рублей сэкономят на ежемесячных платежах почти 12 тыс. рублей (общая переплата меньше на 1,75 млн рублей).