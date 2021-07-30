Средняя ставка по ипотеке в июне обновила исторический минимум

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Средневзвешенная ставка по выданным в июне 2021 года ипотекам опустилась на 0,23 п.п. по сравнению с маем 2021 года и достигла 7,07% годовых, обновив тем самым минимум с начала публикации наблюдений Банком России, то есть с 2018 года, следует из данных ЦБ.

За полгода российские банки выдали 936,7 тыс. ипотечных кредитов на более чем 2,69 трлн рублей, что на 44% больше, чем год назад по количеству и на 74% - по объему.

В июне выдано 178,7 тыс. ипотек - на 20,4% больше, чем месяц назад и на 40,7%, чем годом ранее. Объем выданных ипотечных кредитов по итогам июня достиг 544,9 млрд рублей, что на 25,67% превышает показатель мая 2021 года и на 81,25% июня 2020 года.

Средневзвешенный срок по выданным в июне 2021 года ипотечным кредитам достиг 243,9 месяца, или 20 лет и почти четыре месяца.

Общий банковский портфель ипотечных кредитов к 1 июля увеличился до более чем 10,56 трлн рублей. В том числе объем просроченной задолженности за июнь 2021 года снизился на 3% по сравнению с маем - до 67,4 млрд рублей.