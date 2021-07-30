Хуснуллин не исключил изменения сроков строительства из-за пересчета стоимости контрактов

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Сроки строительства некоторых объектов могут быть пересмотрены на фоне пересчета стоимости госконтрактов из-за удорожания строительных материалов. Об этом сообщил журналистам в пятницу вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Симферополь.

Ранее вице-премьер сообщил, что правительство подготовило механизм компенсации роста цен на строительные материалы для госзаказа, постановление ожидается в конце июля - начале августа.

"Мы сейчас видим по каждому объекту стоимость удорожания. Конечно, несколько это [пересчет стоимости госконтрактов] может повлиять на ход строительства, потому что важно заново зайти в экспертизу, пересчитать. Сейчас подрядчики собирают документы, проводят анализ документов, сколько выполнено, сколько осталось. Большая системная работа, которая нужна, чтобы полностью не остановить стройку", - сказал Хуснуллин.

В июле сообщалось, что правительство планирует принять меры поддержки строительных подрядчиков в условиях удорожания стройматериалов в начале августа. По данным Росстата, цены на стройматериалы выросли в июне на 6,75% по сравнению с маем 2021 года и на 23,9% - к июню 2020 года. С начала 2021 года их стоимость увеличилась на 19,6%.