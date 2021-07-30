Жилые дома по новым стандартам построят в Подмосковье через 1,5-2 года

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Первые дома, построенные с соблюдением разработанных в Московской области стандартов жилой застройки, будут введены в эксплуатацию через 1,5-2 года. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС в пятницу сообщила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

"С учетом того, что эти нормы вступают в силу буквально через неделю, и беря во внимание нормативный срок строительства, можно сказать, что дома по новым стандартам будут у нас уже введены в эксплуатацию, грубо говоря, через 1,5-2 года", - сказала Федотова.

Министр напомнила, что в рамках комплексного развития территории (КРТ), предусматривающего расселение ветхого жилья, в регионе уже выбрано девять площадок. "Первая территория, на которую мы заходим уже в ближайшее время, это Мытищи. <...> Начинаем стартовать буквально со следующего квартала", - добавила министр.

Также Федотова отметила, что вводимые в настоящее время в Подмосковье дома в той или иной мере соответствуют требованиям нового стандарта жилой застройки.

Стандарты строительства жилых домов в Московской области вступят в силу с 7 августа. Новые правила подразумевают возведение домов со сквозными подъездами, пространствами общего пользования для хранения колясок и сезонного инвентаря, запрет на мусоропроводы. Первые этажи в таких зданиях будут нежилыми, а высота их потолков составит не менее 4,2 метра. Высота жилого помещения должна составлять не менее 2,65 метра. Кроме того, минимальная площадь квартиры по новым стандартам будет 28 кв. м, а в многокомнатных квартирах должно быть предусмотрено два и более санузла.