Замену ветхого жилья в Подмосковье проведут по стандартам жилой застройки

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Жители ветхих домов в Московской области будут получать компенсационные квартиры в домах, построенных в соответствии с разработанными в регионе стандартами строительства жилых домов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила в пятницу первый зампред комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья - главный архитектор региона Александра Кузьмина.

"По поручению Воробьева Андрея Юрьевича (губернатора Подмосковья - прим. ТАСС) мы подготовили стандарты жилого помещения и комфортности проживания в Московской области. Сложное название, хотя сленговое, "Стандарты жилой застройки в Подмосковье" связано с тем, что часть этих стандартов - предоставление жилого помещения и качество жилого помещения - у нас используется в тех случаях, если жилые дома предполагают расселение из ветхого жилого фонда и предоставление компенсационных квартир. С этого момента наша ответственность перед жителями повышается в разы", - сказала Кузьмина.

Как отмечается в презентации к выступлению Кузьминой, новые стандарты подразумевают возведение домов со сквозными подъездами и входом с уровня тротуара, пространствами общего пользования для хранения колясок и сезонного инвентаря, запрет на мусоропроводы. Первые этажи в таких зданиях будут нежилыми, а высота их потолков составит не менее 4,2 м. Высота жилого помещения должна составлять не менее 2,65 м. Кроме того, минимальная площадь квартиры по новым стандартам будет 28 кв. м, а в многокомнатных квартирах должно быть предусмотрено два и более санузла.

"Я думаю, что где-то три четверти стандарта или как минимум половина описывают только то, как надо работать с жилыми домами, если они становятся нашей зоной ответственности перед жителями Подмосковья", - пояснила Кузьмина.

Стандарты строительства жилых домов в Московской области вступят в силу с 7 августа.