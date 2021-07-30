Эксперт: введение стандарта для нового жилья в Подмосковье не отразится на ценах

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Введение в Московской области стандарта жилого помещения и комфортности проживания не отразится на ценах на новостройки. Такое мнение выразила член общественного совета ассоциации застройщиков Московской области, директор по проектированию девелоперской компании "Гранель" Наталья Полушина на пресс-конференции в ТАСС в пятницу.

В июне правительство Подмосковья утвердило стандарты жилого помещения и комфортности проживания на территории области, документ вступит в силу 7 августа.

"Я считаю, что цена не возрастет. <…> Из-за обеспечения комфортного проживания за счет каких-то минимальных параметров стоимость не должна возрасти, стоимость [на жилье] растет по-другому", - сказала Полушина.

В то же время руководитель направления "Благоустройство" отдела архитектуры и дизайна девелоперской компании ФСК Валерия Савиных считает, что на какие-то объекты цена может измениться, однако это влияние будет незначительным. По словам эксперта, стандарт значительно повысит качество возводимого в Московской области жилья.

Согласно утвержденному в Подмосковье стандарту жилого помещения и комфортности проживания, по комплексному развитию территорий рекомендуется строить дома со студиями площадью от 28 кв. м, однокомнатными квартирами - от 36 кв. м, двухкомнатными - от 49 кв. м и трехкомнатными - от 66 кв. м. Также в документе вводится, например, запрет на установку мусоропроводов в строящихся многоквартирных домах для стимулирования раздельного сбора мусора, а также на использование профлиста, сайдинга и тонировки при строительстве нового жилья. Среди других правил - единое обязательное остекление балконов и лоджий, визуальное сокрытие кондиционеров, запрет на сопряжение в одной плоскости различных строительных материалов.