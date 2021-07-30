Кабмин подготовил предложения по улучшению жилищных условий сотрудников МВД

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Правительство подготовило законопроект по улучшению жилищных условий сотрудников и пенсионеров органов внутренних дел. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу на заседании кабмина.

"Подготовлен законопроект, который касается улучшения жилищных условий сотрудников и пенсионеров органов внутренних дел. Он даст им больше возможностей. В первую очередь, нуждающиеся в жилье смогут выбирать - получать им единовременную выплату или готовую квартиру. Тем, кто был уволен со службы по состоянию здоровья или из-за изменения в штате, сохраним право на получение выплаты для покупки жилья", - сказал Мишустин.

Он уточнил, что пенсионеры органов внутренних дел, которые отработали не менее 25 лет, смогут продолжать пользоваться служебными квартирами, пока ожидают жилье.

"Все, кто выбрал своей профессией охрану правопорядка, работают в тяжелых условиях, каждый день проявляют самоотверженность, рискуют своими жизнями. Сегодняшние решения помогут им и их семьям чувствовать себя более защищенными", - резюмировал глава кабмина.