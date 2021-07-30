Минстрой попросил дофинансировать Фонд дольщиков на 60 млрд руб. до 2024 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Минстрой РФ просит дофинансировать Фонд защиты прав дольщиков на 60 млрд руб. до 2024 года, договорился с Минфином о выделении 27 млрд руб. на 2022 год, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Чтобы завершить все проблемы обманутых дольщиков, которые есть учтенные, нужно порядка 60 млрд рублей, чтобы к 2024 году эту программу обманутых дольщиков в целом завершить. Пока с Минфином мы получили подтверждение на следующий год на 27 млрд рублей, 33 млрд [рублей] у нас стоит на разногласиях. Мы будем в рамках этого бюджетного года заниматься, но в целом хотелось бы эту проблему закрыть", - сообщил он, уточнив, что указанные деньги поступят из федерального бюджета.

Ранее в интервью ТАСС гендиректор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев сообщал, что права всех обманутых дольщиков России будут восстановлены до конца 2023 года. Для этого дополнительно к уже предусмотренному финансированию из федерального бюджета потребуется около 60 млрд рублей, отмечал он.

По словам Тимофеева, в 2021 году планируется принять решения о завершении строительства или выплате компенсаций по более чем 700 проблемным объектам, тем самым восстановив права 45 тыс. обманутых дольщиков. В целом, по оценкам гендиректора фонда, в России насчитывается 158 тыс. обманутых дольщиков.