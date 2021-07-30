Хуснуллин заявил, что кабмин вернется к вопросу эскроу на ИЖС не ранее 2022 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Правительство России вернется к вопросу введения счетов эскроу на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) после принятия всей необходимой правовой базы не ранее 2022 года, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Для того, чтобы перейти на эскроу счета в ИЖС, необходимо принять законы. Пока мы приняли решение в целом, как комплексно застраивать ИЖС, а мы эти решения примем только в осеннюю сессию", - сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что речь идет о целом наборе требований к тому, как нужно строить, как потом эксплуатировать, как будет создаваться товарищество собственников жилья, сколько будет стоить эта эксплуатация. Пока эти вопросы на законодательном уровне не прописаны, добавил вице-премьер.

"Поэтому мы договорились, что до конца года подготовим все эти законодательные инициативы, мы их проведем в конце этого - начале следующего года. После этого, когда будет создана правовая база, можно возвращаться к вопросу эскроу-счетов на индивидуальное жилищное строительство", - подчеркнул Хуснуллин. Он добавил, что правительство РФ не отказывалось от инициативы ввести эскроу на ИЖС.

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин ранее сообщал, что закон, распространяющий механизм счетов эскроу на индивидуальное жилищное строительство, может быть принят во второй половине 2021 года. Файзуллин также отмечал, что без развития индивидуального жилищного строительства невозможно выполнить национальную задачу по введению 1 млрд кв. м жилья до 2030 года. Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству вместе с Банком России проработать до конца года программу ипотечных кредитов на ИЖС.