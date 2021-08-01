ЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с низким первоначальным взносом

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. ЦБ РФ повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 15% до 20%, что сделает выдачу таких ссуд менее выгодным для банков. Новые значения надбавок будут применяться к кредитам, выданным с 1 августа 2021 года.

Так, повышаются надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с соотношением "кредит/залог" от 80% до 85%, надбавки по ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 15% до 20% до доковидного уровня. Регулятор будет увеличивать надбавки, если рост в этом сегменте не замедлится, отметили в ЦБ.

Для ссуд с первоначальным взносом 15-20% надбавки по кредитам, выданным заемщикам с показателем долговой нагрузки до 30% (ПДН, отношение платежа по кредиту к доходу заемщика), увеличатся с 20 до 50 п. п., с долговой нагрузкой 30-40% - с 30 до 50 п. п., 40-50% - с 40 до 50 п. п., 50-60% - с 50 до 70 п. п., 60-70% - с 60 до 80 п. п., 70-80% - с 70 до 90 п. п., свыше 80% - с 80 до 100 п. п.

В регуляторе отметили, что с середины 2020 года значительно ускорился рост цен на жилье, он существенно опережал увеличение доходов граждан. При этом банки постепенно увеличивают долю ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (менее 20%). Особенно это характерно для первичного рынка ипотеки, где действует госпрограмма по льготной ставке 7%. В этих условиях возросла значимость величины первоначального взноса, который является одним из ключевых факторов риска в ипотечном кредитовании. Кроме того, размер первоначального взноса коррелирует с частотой выходов заемщиков на просрочку и характеризует платежеспособность заемщика.

Так как платежеспособность заемщиков в значительной мере зависит от уровня их долговой нагрузки, в случае дальнейшего повышения долговой нагрузки и сохранения ускоренного роста цен на недвижимость Банк России во втором полугодии 2021 года может увеличить надбавки к коэффициентам риска также для кредитов с первоначальным взносом более 20% и высоким ПДН заемщика, отмечают в ЦБ.