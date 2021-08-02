Новую программу расселения аварийного жилья в РФ планируется начать в 2021 году

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Новую программу расселения аварийного жилья, признанного таковым после 2017 года, планируется запустить уже в текущем году. На нее предполагается направить 45 млрд рублей до 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда содействия реформированию ЖКХ.

"На данный момент разработаны предложения по реализации новой программы расселения аварийного жилья, которые поддержаны президентом и председателем правительства Российской Федерации, сейчас идет разработка проектов соответствующих нормативно-правовых актов, запуск программы планируется в 2021 году", - сказали в пресс-службе.

Предполагается, что на нее будет выделено 45 млрд рублей на период до 2024 года, причем средства будут распределяться пропорционально объемам аварийного жилья, уточнили в фонде. Участниками программы на начальном этапе должны стать регионы, выполнившие задачи по расселению аварийного жилого фонда, установленные в национальном проекте "Жилье и городская среда" на 2019-2024 годы. Сейчас это Сахалинская область, Карачаево-Черкесия, а также города федерального значения Санкт-Петербург и Севастополь. Кроме того, соглашения с Фондом ЖКХ, согласно которым регионы обязуются достичь целевых показателей нацпроекта в конце 2021 года, подписали Адыгея, Дагестан, Магаданская область, Кабардино-Балкария и Саратовская область. В 2022 году завершить текущую программу переселения граждан планируют Астраханская, Воронежская области, Камчатский и Приморский края, сообщили в пресс-службе.

При этом Фонд ЖКХ внес предложения, согласно которым в новую программу переселения будут включаться многоквартирные дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года, без ограничения по сроку признания аварийными. Также в новой программе предлагается использовать механизмы комплексного развития территорий и строить наемный жилищный фонд.

Текущая программа расселения

Нацпроект "Жилье и городская среда" направлен на расселение аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Программа рассчитана до конца 2024 года. К этому сроку 530,9 тыс. человек должны быть переселены из 9,54 млн кв. м непригодного для проживания жилого фонда.

Замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров ранее сообщил, что к концу 2024 года аварийными дополнительно будут признаны дома площадью 15 млн кв. м, а к 2030 году этот показатель увеличится до 30 млн кв. м.