Число сделок с эскроу на рынке новостроек Москвы по итогам полугодия выросло в 3,2 раза

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Около 43,5 тыс. договоров долевого участия в строительстве с использованием счетов эскроу зарегистрировано в Москве за первую половину 2021 года, что в 3,2 раза больше, чем годом ранее. В целом доля эскроу по итогам полугодия достигла 64%, сообщила в понедельник пресс-служба столичного управления Росреестра.

"Всего за первое полугодие зарегистрировано 43,5 тыс. договоров долевого участия с использованием счетов эскроу. Это в 3,2 раза (+221%) больше, чем по итогам января - июня 2020 года (13,5 тыс.)", - говорится в сообщении.

При этом во втором квартале 2021 года было зарегистрировано 23,7 тыс. сделок с эскроу-счетами, что на 19% больше, чем по итогам первого квартала (19,9 тыс.). В июне число таких договоров составило 8,2 тыс., на 21% превысив уровень мая (6,8 тыс.). В годовом выражении данный показатель увеличился в 3,3 раза по сравнению с июнем прошлого года (2,5 тыс.).

"Механизм проектного финансирования заработал два года назад, но уже стал неотъемлемой частью строительной отрасли Москвы. Все больше застройщиков переходят на эту модель. Так, по результатам шести месяцев доля эскроу-счетов от общего числа регистраций первичных договоров на столичном рынке недвижимости составила 64%. При этом в прошлом году в январе-июне этот показатель достигал лишь 34%", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного управления Росреестра Игоря Майданова.

В ведомстве добавили, что Москва остается лидером среди регионов Центральной России по количеству зарегистрированных договоров с эскроу - по итогам первых шести месяцев доля столицы составила 57% от общего числа оформленных в ЦФО договоров на первичном рынке недвижимости (75,8 тыс.).