Работу по сокращению инвестиционно-строительного цикла планируют завершить в 2022 году

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Правительство РФ планирует завершить работу по ускорению инвестиционно-строительного цикла за счет сокращения согласительных процедур в середине 2022 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия-24" в понедельник.

"Сейчас мы оставили 32 согласительные процедуры, это уже [принятые решения] на уровне законов, нужно принять подзаконные акты и до конца довести [процесс]. <…> Весь этот год и еще половину следующего 2022 года будем "докручивать" эти документы, чтобы сократить цикл, быстрее <…> строиться", - сказал он.

По словам вице-премьера, раньше в Градостроительном кодексе было предусмотрено около 92 процедур согласования для строительства, а с дополнительными требованиями других ведомств их количество могло превышать 130. "И у строителей больше времени уходило не на стройку, а на согласования", - считает Хуснуллин. Сегодня в правительстве РФ стоит задача сократить инвестиционно-строительный цикл на 30%.

Президент России Владимир Путин ранее указывал на необходимость отменить устаревшие нормы в строительстве. Правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики, который в том числе предлагает меры по совершенствованию нормативной правовой базы для ускорения процедур строительства.