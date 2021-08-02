Объем рефинансирования ипотеки в первом полугодии в России вырос на 38%

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Объем выданных ипотечных кредитов на рефинансирование в крупнейших российских ипотечных банках вырос на 38% в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 311,2 млрд рублей. Такие данные приводятся в понедельник в отчете, подготовленном Аналитическим центром ДОМ.РФ совместно с Frank RG.

"На цели рефинансирования топ-20 банков выдали 130 тыс. кредитов (+32% к I полугодию 2020 года) на 311 млрд рублей (+38%)", - отмечается в отчете.

В частности, за полугодие наибольший объем выдачи кредитов на рефинансирование зафиксирован в банке ВТБ (121,6 млрд рублей, доля в 39% в общем выдачи 20 ипотечных банков-лидеров). На втором месте - Банк ДОМ.РФ (32,1 млрд рублей, доля - 10,3%), затем идут банк "Открытие" (27,7 млрд рублей, доля - 8,9%), Сбербанк (24,2 млрд рублей, доля - 7,8%) и Альфа-банк (22,9 млрд рублей, доля - 7,4%).

За первые шесть месяцев 2021 года доля рефинансированных ипотечных кредитов в общем объеме ипотечного кредитования крупнейших банков снизилась на 2 п. п. - до 14% в количественной выражении и на 3 п. п. - до 12% в денежном выражении по сравнению с предыдущим годом. "Объемы рефинансирования растут, но медленнее, чем выдачи новых кредитов, в результате чего доля рефинансирования в общем объеме выданных кредитов снижается", - считают аналитики ДОМ.РФ. Например, по оценке компании, объем ипотечного кредитования на вторичном рынке за полугодие вырос на 77% - до почти 1,3 трлн рублей, а на первичном в два раза - до 953,5 млрд рублей.