Крупнейшие банки увеличили объем выданных ипотечных кредитов на 40% в I полугодии 2021 г.

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Крупнейшие ипотечные банки в РФ увеличили объем выданных ипотечных кредитов на земельные участки, готовые и строящиеся жилые дома на 40% в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, этот показатель достиг 34,2 млрд рублей. Такие данные приводятся в отчете, подготовленном Аналитическим центром ДОМ.РФ совместно с Frank RG.

"Топ-20 банков выдали 13,8 тыс. таких кредитов (+19% к шести месяцам 2020 года) на 34,2 млрд рублей (+40%). На индивидуальное жилищное строительство выдано 3,5 тыс. кредитов на 7,5 млрд (0,3% в общем объеме выдачи ипотечных кредитов). 10,3 тыс. кредитов на 26,7 млрд рублей выдано на готовые дома (1% общего объема)", - отмечается в исследовании.

В целом доля ипотечных кредитов на земельные участки, готовые и строящиеся индивидуальные жилые дома в общем объеме ипотечного кредитования в первом полугодии 2021 года не изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составила 2% в количественном и 1% - в денежном выражении.

Лидером по выдаче ипотеки на земельные участки и готовые и строящиеся жилые дома по итогам полугодия стал Россельхозбанк (объем выдачи 17,8 млрд рублей, что составляет 51,9% в общем объеме выдачи среди двадцати крупнейших ипотечных банков). На втором месте - Сбербанк (8,7 млрд рублей, доля - 25,6%), затем идут банк "Ак Барс" (2,6 млрд рублей, доля - 7,6%), банк "ДОМ.РФ" (1,6 млрд рублей, доля - 4,6%) и Совкомбанк (1 млрд рублей, доля - 2,8%).

На строительство жилья сегодня в России действует льготная программа "Сельская ипотека", которая является одним из механизмов госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", разработанной Минсельхозом России и направленной на повышение качества жизни на селе. Программа действует с 2020 года. Льготная ипотека выдается по ставке от 0,1% до 3% годовых на приобретение или строительство жилья в сельской местности. Получить по программе можно до 3 млн рублей во всех регионах, а в Ленинградской области, Ямало-Ненецком автономном округе и в Дальневосточном федеральном округе максимальная сумма составляет 5 млн рублей. В программу пока не входит приобретение жилья на территории Московского региона.