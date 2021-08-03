Более 110 соцобъектов за пять лет планируют построить инвесторы в Новой Москве

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Свыше 110 социальных объектов в Новой Москве планируется построить за счет инвесторов за пять лет. Еще 36 объектов будет построено на средства городского бюджета, сообщила во вторник пресс-служба департамента развития новых территорий города Москвы.

"На каждый новый объект по Адресной инвестиционной программе в Новой Москве приходится четыре инвесторских. С 2012 года в ТиНАО построили и ввели в эксплуатацию 92 социальных объекта, в том числе 57 дошкольных учебных заведений на 11 965 мест. Такая тенденция, пропорция сохранится и на ближайшие годы. За пять лет инвесторами запланировано построить в общей сложности 112 социальных объектов", - приводятся слова главы департамента Владимира Жидкина.

Так, за счет инвесторов успешно реализуется вторая очередь фазы "Браво" проекта Comcity возле станции метро "Румянцево", проект оценивается в 10 млрд рублей. Запуск фазы "Браво" позволит создать более 6 тыс. новых рабочих мест, увеличив их общее количество в офисном парке Comcity до 17 тыс. А в числе крупнейших объектов социального назначения, реализуемых ТиНАО за счет Адресной инвестиционной программы, первая и вторая очередь больничного комплекса в Коммунарке, депозитарно-выставочный комплекс и Дворец спорта в Коммунарке.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщал, что с начала 2021 года в Москве были построены и введены в эксплуатацию социальные объекты общей площадью свыше 120 тыс. кв. м.