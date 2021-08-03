В Минстрое ожидают повышения компаниями зарплат строителей

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Минстрой России ожидает от застройщиков повышение зарплат строителей в связи с предпринимаемыми мерами по поддержке отрасли. Такое мнение во вторник высказал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин в ходе рабочей встречи с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым.

"Мы наметили ряд мер, [направленных] на повышение прозрачности строителей. В этом наша задача, чтобы на рынке были организации, которые способны прийти и способны в оговоренное контрактом время построить объекты. И мы ждем от бизнеса повышения заработной платы", - сказал министр.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что правительство РФ подготовило механизм компенсации роста цен на строительные материалы для госзаказа. По данным Росстата, в целом цены на стройматериалы выросли на 4,99% в мае 2021 года по сравнению с апрелем и на 16,44% по сравнению с маем 2020 года. В то же время с начала года рост цен достиг 12,07%.

Как сообщали в пресс-службе Минстроя, зарплаты рабочих-строителей за 2019-2021 годы на территории Российской Федерации выросли на 20%.