Большинство регионов России не полностью завершили работу по долгостроям во II квартале

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Большинство регионов РФ не полностью выполнили планы по завершению строительства проблемных домов во втором квартале 2021 года. Из 63 долгостроев были введены в эксплуатацию только 10 домов, сообщила во вторник пресс-служба Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

"Во втором квартале 2021 года большинство регионов не выполнили планы по восстановлению прав дольщиков в полном объеме. Из 63 проблемных объектов, включенных в дорожные карты на второй квартал 2021 года, в эксплуатацию были введены лишь 10 домов. Это означает, что из 7,7 тыс. граждан были восстановлены права 1,4 тыс. человек", - отмечают в Фонде.

В частности, по данным Фонда дольщиков, полностью выполнили планы во втором квартале Волгоградская область, Удмуртская республика, Республика Марий Эл. При этом Краснодарский край, Московская, Ростовская, Ярославская области дополнительно восстановили права 6,1 тыс. обманутых дольщиков, перевыполнив план на второй квартал. В то же время ни один из запланированных к вводу долгостроев не был сдан во втором квартале в Липецкой, Новосибирской, Калужской областях, Приморском крае, Республике Калмыкия.

"Если такие нарушения будут фиксироваться на протяжении двух и более кварталов, то Фонд будет инициировать вопрос о применении механизмов Фонда по данным объектам с обеспечением софинансирования мероприятий от субъекта", - отметил генеральный директор Фонда дольщиков Константин Тимофеев.

Сегодня на контроле регионов находятся более 1,6 тыс. долгостроев, обманутыми дольщиками признаны 62,2 тыс. человек.