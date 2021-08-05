В Минстрое подтвердили готовность определить правовой статус апартаментов до конца года

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Закон о правовом статусе апартаментов может быть принят до конца 2021 года. Об этом в четверг сообщил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин в ходе стратегической сессии "Народная программа "Единой России" - доступное и комфортное жилье".

"Мы с "Единой Россией" чуть ли ни раз в две недели обсуждаем вопрос апартаментов, и до конца года, я думаю, что совместными усилиями законопроект будет принят, и правила игры будут точно поставлены", - сказал замминистра.

В настоящее время апартаменты являются нежилыми помещениями, которые приравниваются к коммерческой недвижимости. Из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных проблем в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции. Еще одна проблема апартаментов - они не обеспечены социальной инфраструктурой.

Ранее для решения проблемы апартаментов была создана межведомственная рабочая группа, в ее состав вошли представители Минстроя, Минэкономразвития, Минфина, Совета Федерации и Государственной думы.

Группа сенаторов и депутатов в апреле внесла в Госдуму законопроект о правовом статусе апартаментов как нового вида недвижимости. Так, предлагается ввести понятие "многофункциональные здания", то есть здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне. Законопроект дает право собственникам апартаментов зарегистрироваться в них после перевода помещения в жилое. Однако законопроект не распространяется на уже построенные здания с апартаментами.