Оплатившие газопровод до участка с апреля 2021 года могут получить компенсацию

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Владельцы домовладений, заключившие соглашения о подключении газа по старым правилам, смогут вернуть средства в рамках социальной газификации, если этот договор был заключен после 21 апреля 2021 года, сообщил в пятницу на совещании в Севастополе вице-премьер Александр Новак.

"Акцентируем внимание на том, что нормативная база выйдет только в августе, но все договора, которые были заключены с 21 апреля по старым правилам, - по ним по заявке гражданина, владельца жилого дома могут быть возвращены средства, <…> которые были уплачены. Это тоже должно войти в объемы финансирования", - сказал Новак.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин ранее поручил подключить домовладения в населенных пунктах, куда уже заведен газ, до конца 2022 года. В послании парламенту 21 апреля глава государства заявил, что считает недопустимым, чтобы россияне платили за подключение домовладений к газовым сетям, и поручил правительству и регионам разработать соответствующий план газификации субъектов, поддержав таким образом инициативу "Единой России".

Новак ранее сообщал, что кабмин планирует подготовить законопроект, который предусматривал бы бесплатное подключение домовладений к газу. Это будет возможно, если в населенном пункте уже был проведен трубопровод. Новак подчеркивал, что уже внутри участка собственнику нужно самостоятельно обеспечить подключение к газу.