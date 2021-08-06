Путин считает нужным ввести льготную ипотеку на индивидуальное жилищное строительство

ПЕРВОМАЙСКИЙ /Башкирия/, 6 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что необходимо ввести льготную ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), правительство РФ уже получило такое поручение.

"Что касается ИЖС, то да, я считаю, что и это нужно сделать, правительство имеет такое поручение. Можно считать, что решение уже принято", - сказал он на встрече с работниками нового завода сухих строительных смесей "Цемикс" в Башкирии.

Путин также подчеркнул, что льготная ипотека на ИЖС может быть использована в двух случаях. "Это льготная ипотека и для приобретения жилья, и для строительства. Правда, при условии заключения соответствующего договора подряда либо с каким-то юридическим лицом, либо с частным предпринимателем", - добавил он.

Ранее президент РФ поручил правительству совместно с Центробанком ввести льготную ипотеку в сфере индивидуального жилищного строительства. Срок исполнения поручения установлен до 1 декабря текущего года.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее сообщал, что программа поддержки ИЖС начнет работать в России до конца 2021 года. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин отмечал, что без развития индивидуального жилищного строительства невозможно выполнить национальную задачу по введению 1 млрд кв. м жилья до 2030 года.