Прокуратура проведет ревизию домов в коттеджном поселке "Белая дача" под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 7 августа. /ТАСС/. Власти и прокуратура Волгоградской области проведут ревизию домов в коттеджном поселке "Белая дача" под Волгоградом, которые признаны самовольными постройками на территории природного парка "Волго-Ахтубинская пойма". Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

"Прокуратурой региона совместно с администрацией области проводится ревизия каждого построенного объекта, дается оценка ситуации по каждому гражданину в целях недопущения нарушения жилищных прав с одновременным соблюдением требований природоохранного законодательства. Ситуация находится на контроле руководства прокуратуры Волгоградской области до фактического разрешения", - говорится в сообщении прокуратуры.

Дачное некоммерческое партнерство "Белая Дача" создано в 2011 г. Судом установлено, что спорные строения расположены на землях сельхозназначения. Разрешения на строительство жилых домов и положительное заключение экологической экспертизы не выдавались, в связи с чем суд сделал выводы, что строения являются самовольными и подлежащими сносу. В СМИ появилась информация, что начался снос коттеджного поселка. 23 июля администрация Фрунзенского сельского поселения опровергла информацию о начале массового сноса домов.